15:09, 4 декабря 2025Россия

Россиянок призвали рожать зачатых от насильников детей и сдавать их в детдом

Кандидат философских наук Суслонов призвал рожать зачатых от насильников детей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Freepik

Консультант департамента внутренней политики Свердловской области и кандидат философских наук Павел Суслонов, выступая перед студентами медицинского колледжа, призвал россиянок рожать зачатых от насильников детей и рассказал о возможности сдавать их в детдом. Видео с выступлением спикера опубликовал телеканал ОТВ во «ВКонтакте».

Суслонов выразил мнение, что аборты в России должны быть запрещены. Затем, отвечая на вопрос одной из студенток, как поступить в ситуации, если оплодотворение произошло в результате изнасилования несовершеннолетней, он заявил, что прерывать беременность не стоит, а ребенка затем можно сдать в детский дом.

«У нас есть теоретическая возможность передачи рожденного ребенка на воспитание в дом малютки. Я подчеркиваю, это не моя позиция как чиновника, это мое мнение как гражданина. Как вы знаете, у нас чиновники тоже имеют право на свободу слова и на свободу вероисповедания», — обозначил Суслонов.

Ранее депутат Свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер призвал женщин рожать детей, зачатых от насильников. Он предложил отдавать рожденных детей другим семьям.

