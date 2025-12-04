Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:26, 4 декабря 2025Россия

Российские бойцы раскрыли позволившие зайти им в Красноармейск хитрости

Раскаленный асфальт и туман позволили российским бойцам зайти в Красноармейск
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские бойцы поделились хитростями, с помощью которых они смогли зайти в Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом сообщает Telegram-канал «Звезда».

Как рассказал командир мотострелковой роты 506-го гвардейского мотострелкового полка Дмитрий Мишин, до захода в Красноармейск российские военные проводили тренировки с личным составом, где отрабатывали движение в пончо ночью, а также движение по асфальту.

«Асфальт нагревался, и тепловая сигнатура от людей сливалась с асфальтом. И поэтому мы применили в ночное время такой ход, что у нас двойками люди затягивались, прямо по асфальту шли», — заявил Мишин.

Осенью военные дождались густого тумана и направили в город группу операторов с дронами. После этого штурмовые подразделения прошли через центр Красноармейска и неожиданно атаковали противника, закрепившегося у железнодорожного вокзала.

Вечером 1 декабря стало известно, что российская армия заняла Красноармейск , а также Волчанск — стратегически важный для обороны ВСУ в Харьковской области город.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зеленскому тогда и нужно было договариваться». Трамп заявил, что условия мира для Украины ухудшились со временем

    Макрон предложил ввести мораторий на удары по энергосистеме Украины

    Институт мира США переименовали в честь Трампа

    Российская пенсионерка получила ожог во время операции в больнице

    Число переговоров США по Украине за последние недели достигло максимума

    Костя Цзю высказался о скандале с Долиной

    Менее половины стран ООН проголосовали за проект резолюции по украинским детям

    Каллас назвали откровенной русофобкой

    Помощник Путина сделал неожиданное признание

    Раскрыты основные темы переговоров России и США по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok