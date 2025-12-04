Российские бойцы раскрыли позволившие зайти им в Красноармейск хитрости

Раскаленный асфальт и туман позволили российским бойцам зайти в Красноармейск

Российские бойцы поделились хитростями, с помощью которых они смогли зайти в Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом сообщает Telegram-канал «Звезда».

Как рассказал командир мотострелковой роты 506-го гвардейского мотострелкового полка Дмитрий Мишин, до захода в Красноармейск российские военные проводили тренировки с личным составом, где отрабатывали движение в пончо ночью, а также движение по асфальту.

«Асфальт нагревался, и тепловая сигнатура от людей сливалась с асфальтом. И поэтому мы применили в ночное время такой ход, что у нас двойками люди затягивались, прямо по асфальту шли», — заявил Мишин.

Осенью военные дождались густого тумана и направили в город группу операторов с дронами. После этого штурмовые подразделения прошли через центр Красноармейска и неожиданно атаковали противника, закрепившегося у железнодорожного вокзала.

Вечером 1 декабря стало известно, что российская армия заняла Красноармейск , а также Волчанск — стратегически важный для обороны ВСУ в Харьковской области город.