Российские школьницы толпой напали на сверстницу и попали на видео

В селе Богучаны в Красноярском крае девушки-подростки толпой напали на сверстницу в школе №4 и надавали ей пощечин. Действия россиянок попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Kras Mash.
На представленных кадрах видно, как учащиеся окружают девочку и заставляют ее извиняться. Несчастную прижимают к стене в школьном коридоре, некоторые оппонентки наносят ей удары по лицу.
Как утверждает Kras Mash, над ученицей издевались, поскольку она якобы нелестно отзывалась об одной знакомой в соцсетях.
Межрегиональный центр по правам детей уже инициировал проверку.
До этого сообщалось, что в Тульской области начали проверку после издевательств над школьницей-инвалидом.
Еще раньше суд отправил в спецприемник подростков из Миасса, которые надругались над девочкой-инвалидом.