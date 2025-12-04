Российские школьницы толпой напали на сверстницу и попали на видео

В селе Богучаны в Красноярском крае девушки-подростки толпой напали на сверстницу в школе №4 и надавали ей пощечин. Действия россиянок попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

На представленных кадрах видно, как учащиеся окружают девочку и заставляют ее извиняться. Несчастную прижимают к стене в школьном коридоре, некоторые оппонентки наносят ей удары по лицу.

Как утверждает Kras Mash, над ученицей издевались, поскольку она якобы нелестно отзывалась об одной знакомой в соцсетях.

Межрегиональный центр по правам детей уже инициировал проверку.

До этого сообщалось, что в Тульской области начали проверку после издевательств над школьницей-инвалидом.

Еще раньше суд отправил в спецприемник подростков из Миасса, которые надругались над девочкой-инвалидом.