Наука и техника
20:22, 4 декабря 2025

Российские снайперы применили «плетки» и новые СВЧ на учениях

Снайперы ЛенВО отработали стрельбу из винтовок СВД и СВЧ на учениях
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Пресс-служба Ленинградского военного округа

Снайперы Ленинградского военного округа (ЛенВО) отработали стрельбу из различных винтовок на учениях. Об этом сообщила пресс-служба округа.

«Снайперские пары (…) учатся маскироваться, передвигаться незаметно и использовать современные средства разведки, связи и навигации. Также они осваивают работу с мини-метеостанциями и учатся выбирать огневые позиции в лесу и городской застройке — как в одиночку, так и в паре», — говорится в сообщении.

На опубликованном ролике видно, что стрелки применяют снайперские винтовки Драгунова (СВД), которые называют «плетками» из-за характерного звука выстрела, и новые винтовки Чукавина (СВЧ). В пресс-службе подчеркнули, что после завершения курса снайперы будут выполнять задачи в зоне СВО в составе группировки войск «Север».

Материалы по теме:
Винтовка СВД: производство и боевое применение. Как Евгений Драгунов победил Тимофея Калашникова
Винтовка СВД: производство и боевое применение.Как Евгений Драгунов победил Тимофея Калашникова
12 февраля 2025
Прямо в цель. Как в России создают самые мощные и точные снайперские винтовки в мире
Прямо в цель.Как в России создают самые мощные и точные снайперские винтовки в мире
24 октября 2023

Самозарядную винтовку СВЧ приняли на вооружение в 2023 году. Новое оружие отличает «гардинная» компоновка с верхней шиной, к которой крепятся основные элементы винтовки. СВЧ превосходит винтовку Драгунова по эргономике и кучности стрельбы.

В ноябре стало известно, что концерн «Калашников» выполнил годовой контракт на поставку СВЧ. В 2026 году производитель планирует нарастить выпуск винтовок в несколько раз.

