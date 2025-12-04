Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
23:47, 4 декабря 2025Путешествия

Российский аэропорт приостановил работу ради безопасности

Росавиация: В аэропорту Саратова временно ограничили прием и выпуск самолетов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В аэропорту Саратова приостановили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что временные ограничения были введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Минобороны России рассказали о попытках атак украинских беспилотников на регионы страны. По данным ведомства, в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила 44 дрона над пятью областями: Курской, Воронежской, Белгородской, Ростовской и Брянской.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Участники «Евровидения» объявили бойкот конкурсу. Почему уже четыре страны решили проигнорировать шоу?

    В Британии заметили отличие между визитами Путина и Стармера в Индию

    Британия захотела передать Украине активы России на миллиарды долларов

    Жители российского города сообщили о звуках взрывов и стрельбы

    Московский зоопарк захотел показать помощнику Путина живых капибар

    В Госдуме озвучили размер выплаты к страховой пенсии

    Муж одним росчерком пера опозорил собственную жену перед родной дочерью

    Дроны ВСУ повредили портовую инфраструктуру в российском городе

    Вэнс предрек «хорошие новости» по Украине

    Парламент Бельгии встретил овацией решение по активам России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok