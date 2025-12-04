Российский аэропорт приостановил работу ради безопасности

Росавиация: В аэропорту Саратова временно ограничили прием и выпуск самолетов

В аэропорту Саратова приостановили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что временные ограничения были введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Минобороны России рассказали о попытках атак украинских беспилотников на регионы страны. По данным ведомства, в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила 44 дрона над пятью областями: Курской, Воронежской, Белгородской, Ростовской и Брянской.