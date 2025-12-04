Реклама

Культура
13:56, 4 декабря 2025

С Киркорова взыскали оплату проезда по платным дорогам

С компании Киркорова взыскали четыре тысячи рублей за проезд по платным дорогам
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Арбитражный суд Москвы взыскал с компании «Филипп Киркоров Продакшн» 4 170 рублей за проезд по платным трассам. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно материалам дела, иск был рассмотрен после обращения госкомпании «Российские автомобильные дороги».

«Взыскать задолженность за проезд по платным участкам ЦКАД и М-12 в размере 2085 рублей, а также неустойку в размере 2085 рублей, всего — 4170 рублей», — гласит судебный приказ.

Ранее стало известно, что певец Филипп Киркоров подарил дочери Алле-Виктории на 14-летие роскошную обувь.

