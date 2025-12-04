Собянин прокомментировал мнение Уиткоффа о Москве

Собянин: Мнение москвичей о столице волнуют власти больше, чем оценка Уиткоффа

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Москва 24» прокомментировал мнение спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о столице.

«Я думаю, нас волнуют оценки москвичей в большей степени, чем американцев», — сказал градоначальник.

Он выразил недоумение, почему иностранцы до сих пор удивляются виду Москвы и имеют неправильные представления о ней. Мэр связал это с недостаточной информированностью жителей других стран.

Уиткофф восхитился Москвой во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Спецпосланник поделился впечатлениями от прогулки по российской столице. «Очень хорошая, красивая прогулка… Это удивительный город», — заявил он.

