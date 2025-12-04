Реклама

Стало известно о полном окружении ВСУ в городе-спутнике Красноармейска

ВС России взяли в полное окружение ВСУ в Димитрове в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные взяли в полное окружение Вооруженные силы Украины (ВСУ) в городе-спутнике Красноармейска (украинское название — Покровск) Димитрове (украинское название — Мирноград) Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».

Собеседник Telegram-канала уточнил, что переход населенного пункта под контроль Вооруженных сил (ВС) России все ближе.

«Российские штурмовики ведут зачистку Мирнограда от остатков ВСУ», — подтвердил источник.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая с трибуны объявила об окружении ВСУ в Димитрове. По ее словам, Российская армия также приближается к Запорожью.

