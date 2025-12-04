Реклама

Экономика
16:50, 4 декабря 2025Экономика

Торговля России и Индии в одной сфере кратно выросла

Минсельхоз: Россия и Индия удвоили торговлю продовольствием
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Amit Dave / Reuters

За последние три года суммарные объемы торговли России и Индии продукцией агропромышленного комплекса увеличились вдвое. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявления Министерства сельского хозяйства РФ.

В прошлом году российские аграрии заметно нарастили поставки в Индию ряда видов продовольствия, включая подсолнечное масло и зернобобовые агрокультуры, отметили в ведомстве. Хороший потенциал есть также у животноводческой продукции, пояснила глава Минсельхоза Оксана Лут.

Экспорт российского продовольствия стал одним из драйверов роста всего двустороннего товарооборота, который по итогам прошлого года достиг рекордной отметки. Среди индийской продукции интерес России вызывают овощи и тропические фрукты, резюмировали в министерстве.

По итогам 2024 года экспорт российского продовольствия в Индию превысил отметку в 3,4 миллиона тонн в физическом выражении. За 12 месяцев показатель увеличился в 2,7 раза. Самой востребованной категорией российской сельхозпродукции у индийских покупателей стали зернобобовые культуры. Россия, в свою очередь, в начале прошлого года резко нарастила импорт винограда и вошла в тройку крупнейших покупателей этой ягоды из азиатской страны.

