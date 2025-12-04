Реклама

17:38, 4 декабря 2025Спорт

Тренер сборной России рассказал о чувствах Большунова после нападения на соперника

Юрий Бородавко: Александр Большунов переживает из-за нападения на Бакурова
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Большунов

Александр Большунов . Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о чувствах трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, напавшего на соперника Александра Бакурова после финиша второго полуфинального забега спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам сезона-2025/2026 в Кировске. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, от спортсмена трудно получить информацию. «В такой ситуации нет смысла лишний раз его бередить. Понятно, что он переживает — есть мысли хорошие и не очень. У него так же, как и у всех людей», — заявил Бородавко.

Ранее Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) вынесла решение в отношении Большунова. Спортсмен дисквалифицирован до того момента, пока Бакуров не сможет вернуться к соревнованиям.

29 ноября Большунов намеренно налетел сзади на Бакурова, что привело к падению и травме последнего. При этом ранее в забеге непреднамеренный контакт с Бакуровым вызвал падение трехкратного олимпийского чемпиона.

