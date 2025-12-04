Российский тревел-блогер описал бюрократию в США словами «страшный сон каждого россиянина». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

«Вот уж чего я не ожидал, так это того, что в стране айфонов, Илонов Масков и космических кораблей до сих пор все решается по почте. Да-да, по обычной, бумажной, с конвертами, марками и вот этим всем», — написал он, добавив, что в России от подобных практик отошли около десяти лет назад.

Тревел-блогер даже вспомнил случай, когда в США у него запросили факс. Тогда мужчине срочно потребовалось оформить страховку через небольшое агентство из Техаса.

«Если тебе нужно решить хоть что-то — будь то налог, страховка, права, регистрация машины, — забудь про «Госуслуги». Здесь это все решается через бумажные письма и звонки. А звонки — это отдельная пытка», — написал автор блога. По его словам, при попытке решить вопрос по телефону на другой стороне отвечает робот, а через некоторое время звонок прерывается.

Также россиянин посоветовал соотечественникам изучать законы штата, в который они въезжают. «Вот тут Америка вообще шедевр. Ты можешь выехать из одного штата, где, например, разрешено ночевать в машине, и попасть в соседний, где за это тебя арестуют», — поделился он.

Тревел-блогер заявил, что Россия в сфере цифровизации обогнала США на пару десятков лет. «У нас уже и налоги, и пенсия, и медицина, и штрафы — все через сайт, в пару кликов. А тут — бумага, подпись, печать, и главное — жди. Недели две минимум», — заключил он.

