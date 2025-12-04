Реклама

01:35, 4 декабря 2025Мир

В Германии заявили о нежелании США финансировать Украину

Welt: Уиткофф в Москве дал понять Путину, что США не хотят финансировать Украину
Марина Совина
Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Специальный посланник американского президента Стив Уиткофф во время визита в Москву дал понять российскому лидеру Владимиру Путину, что Вашингтон больше не хочет финансировать Украину, заявил корреспондент немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

По его словам, Киев столкнулся с прекращением финансирования. Американский политик отметил, что бюджет Украины на 2026 год не готов, не хватает примерно 120 миллиардов долларов.

«Европейцам придется собрать эти деньги. Иначе никто не поможет, ведь американцы вчера дали понять, что не хотят брать на себя эти расходы», — подчеркнул он.

Уиткофф предупредил, что в ином случае украинское правительство ждет коллапс. «И если деньги не будут собраны, то на Украине все рухнет», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько лет Украине потребуется в общей сложности свыше 70 миллиардов евро внешнего финансирования.

