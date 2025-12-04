Реклама

Экономика
17:20, 4 декабря 2025Экономика

Ушедший из России автогигант столкнулся с падением продаж

Reuters: Volvo Cars столкнулась с 10-процентным падением продаж
Кирилл Луцюк
СюжетПошлины США

Фото: TT News Agency / Reuters

В ноябре 2025 года шведская Volvo Cars (контрольным пакетом компании владеет китайская Geely Holding) смогла продать 60 тысяч 244 автомобиля, или на десять процентов меньше, чем год назад. Об этом сообщило Reuters.

Причинами такой динамики стали давление торговых пошлин США и слабый спрос со стороны американских потребителей. С начала года продажи автогиганта упали на восемь процентов. Вместе с тем реализация полностью электрических автомобилей выросла на четыре процента в годовом исчислении и составила 24 процента от общего объема продаж. В то же время продажи электромобилей в целом, включая гибриды, снизились на пять процентов.

Впрочем, такое развитие событий не помешало акциям компании подорожать почти на 35 процентов с начала года.

В конце октября руководство Volvo Cars решило уволить порядка тысячи сотрудников ради сокращения операционных расходов. Решение приняли в ситуации затяжного падения спроса на ключевых рынках сбыта. По итогам III квартала продажи автомобилей Volvo упали на семь процентов в сравнении с тем же периодом прошлого года.

