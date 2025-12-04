Реклама

20:45, 4 декабря 2025

В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало слово «живодерка»

Радиостанция УВБ-76 передала слова «живодерка» и «дерношип»
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Zhuravlev Andrey / Shutterstock / Fotodom

В очередной шифровке, переданной так называемой Радиостанцией Судного дня, прозвучало слово «живодерка». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Сообщение с этим словом стало вторым, переданным радиостанцией УВБ-76 в четверг, 4 декабря. Первое сообщение, содержавшее слово «дерношип», было передано в 12:45 по московскому времени. Передача со словом «живодерка» вышла в 15:46 по московскому времени.

Слова «дерношип» и «живодерка» были переданы впервые.

НЖТИ 10224 ЖИВОДЕРКА 6373 2890

За последние месяцы УВБ-76 повторила несколько сообщений, звучавших на станции в январе и феврале 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. В ноябре 2025 года она начала повторять передачи апреля 2023 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.

