Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:12, 4 декабря 2025Интернет и СМИ

В Госдуме высказались о возможности блокировки Telegram в России

Депутат Свинцов: Мессенджеру Telegram пока не грозит блокировка в России
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Mitriakova Valeriia / Shutterstock / Fotodom  

Мессенджеру Telegram пока не грозит блокировка в России. О возможности ограничения доступа к сервису высказался зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в разговоре с «Осторожно Media».

По словам депутата, в будущем в России к большинству зарубежных сервисов ограничат доступ. Свинцов объяснил это тем, что они сотрудничают со спецслужбами США.

При этом, как уточнил парламентарий, Telegram пока не будут блокировать в России. Он отметил, что руководство мессенджера взаимодействует с Роскомнадзором и правоохранительными органами. «Я думаю, что мы еще какое-то длительное время совершенно спокойно можем использовать Telegram», — подчеркнул депутат.

Ранее 4 декабря стало известно, что Роскомнадзор начал ограничивать работу популярного приложения для звонков FaceTime. В ведомстве заявили, что сервис используется для организации и проведения террористических действий на территории России и совершения других преступлений против граждан.

3 декабря Роскомнадзор заблокировал популярную игру Roblox. Как рассказали в ведомстве, на платформе распространяли материалы с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности и другой запрещенный контент.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского временного поверенного вызвала на ковер Турция

    Путин высказался о позиции Трампа по Украине

    В России объяснили слова Трампа об ухудшении условий для Украины

    Отъезд продюсера «Ласкового мая» Разина в США объяснили в суде

    Названы сроки подписания мирного договора Армении и Азербайджана

    Путин прокомментировал введение единой валюты БРИКС

    Курс доллара к рублю упал до минимума

    Похитившим и расчленившим туриста в Таиланде бандитам озвучили приговор

    Раскрыта предполагаемая стоимость пластики Анастасии Решетовой

    Россиян без одного документа перестанут пускать в Грузию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok