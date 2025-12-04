В Госдуме высказались о возможности блокировки Telegram в России

Депутат Свинцов: Мессенджеру Telegram пока не грозит блокировка в России

Мессенджеру Telegram пока не грозит блокировка в России. О возможности ограничения доступа к сервису высказался зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в разговоре с «Осторожно Media».

По словам депутата, в будущем в России к большинству зарубежных сервисов ограничат доступ. Свинцов объяснил это тем, что они сотрудничают со спецслужбами США.

При этом, как уточнил парламентарий, Telegram пока не будут блокировать в России. Он отметил, что руководство мессенджера взаимодействует с Роскомнадзором и правоохранительными органами. «Я думаю, что мы еще какое-то длительное время совершенно спокойно можем использовать Telegram», — подчеркнул депутат.

Ранее 4 декабря стало известно, что Роскомнадзор начал ограничивать работу популярного приложения для звонков FaceTime. В ведомстве заявили, что сервис используется для организации и проведения террористических действий на территории России и совершения других преступлений против граждан.

3 декабря Роскомнадзор заблокировал популярную игру Roblox. Как рассказали в ведомстве, на платформе распространяли материалы с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности и другой запрещенный контент.