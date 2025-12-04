В Италии усомнились в вопросе помощи Украине

Bloomberg: Италия изменила свою стратегию помощи Украине

Заявление главы МИД Италии Антонио Таяни о прекращении участия в программе поставок вооружения Украине означает пересмотр Римом своей политики военной помощи Киеву. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По мнению журналистов, слова Таяни говорят, что правительство Джорджи Мелони изменило свою стратегию в отношении Украины. Это произошло после того, как у итальянских властей «закончились средства и возникла напряженность внутри правящей коалиции».

Авторы статьи отметили, что правительство Мелони настаивает на выделении помощи Киеву. Однако оно также первым выступило против поставок Украине во время переговоров об урегулировании конфликта.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что кабмин страны до конца года примет декрет о продолжении оказания помощи Украине. До этого глава МИД Италии Антонио Таяни понадеялся, что Киеву больше не понадобится оружие.