Наука и техника
04:32, 4 декабря 2025

В Китае скопировали немецкого «Боксера»

В Китае заметили похожий на немецкий Boxer бронетранспортер из AliExpress
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Weibo

Китайские производители работают над новым бронетранспортером (БТР), который внешне похож на немецкие машины семейства Boxer (Боксер). Об этом пишет Defence Blog.

Новые фотографии «копии Boxer» появились в сети. Машину заметили в промышленной зоне в Баотоу (Внутренняя Монголия).

«Неофициально названный онлайн-комментаторами "AliExpress Boxer", этот БТР поразительно похож по компоновке и конструкции на бронированный автомобиль Rheinmetall-Krauss-Maffei Wegmann Boxer 8×8, который используется несколькими странами НАТО», — говорится в материале.

Четырехосный транспортер получил корпус с V-образным днищем и модульную конструкцию, которая позволяет создать семейство специальных машин.

Немецкие Boxer начали поставлять Бундесверу в 2009 году. Машина весом более 30 тонн получила дизельный двигатель мощностью 720 лошадиных сил, который обеспечивает максимальную скорость до 103 километров в час. На базе «Боксера» выпускают артиллерийские установки, зенитные комплексы, командно-штабные и медицинские машины.

В ноябре издание Army Recognition писало, что разработанная для Народно-освободительной армии Китая новая модификация зенитного ракетного комплекса HQ-13 подойдет для возможного вторжения на Тайвань.

