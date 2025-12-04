В Китае скопировали немецкого «Боксера»

В Китае заметили похожий на немецкий Boxer бронетранспортер из AliExpress

Китайские производители работают над новым бронетранспортером (БТР), который внешне похож на немецкие машины семейства Boxer (Боксер). Об этом пишет Defence Blog.

Новые фотографии «копии Boxer» появились в сети. Машину заметили в промышленной зоне в Баотоу (Внутренняя Монголия).

«Неофициально названный онлайн-комментаторами "AliExpress Boxer", этот БТР поразительно похож по компоновке и конструкции на бронированный автомобиль Rheinmetall-Krauss-Maffei Wegmann Boxer 8×8, который используется несколькими странами НАТО», — говорится в материале.

Четырехосный транспортер получил корпус с V-образным днищем и модульную конструкцию, которая позволяет создать семейство специальных машин.

Немецкие Boxer начали поставлять Бундесверу в 2009 году. Машина весом более 30 тонн получила дизельный двигатель мощностью 720 лошадиных сил, который обеспечивает максимальную скорость до 103 километров в час. На базе «Боксера» выпускают артиллерийские установки, зенитные комплексы, командно-штабные и медицинские машины.

