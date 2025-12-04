Реклама

17:30, 4 декабря 2025Мир

В Кремле удивились «редкому дипломатическому жесту» премьера Индии в отношении Путина

Песков: Решение Моди лично встретить Путина было неожиданным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Решение индийского премьер-министра Нарендры Моди лично встретить президента России Путина было неожиданным для Кремля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Сам приехал премьер-министр Моди встречать Путина. Это было решение, которое было принято внезапно, мы о нем не знали», — сказал глава президентской канцелярии.

Путин прилетел в Нью-Дели с официальным визитом, который продлится два дня. Моди лично встретил российского главу, что, по словам высокопоставленного индийского источника, является «редким дипломатическим жестом».

В декабре 2022 году Моди отказался от встречи с Путиным. Собеседники агентства Bloomberg поделились, что глава индийского правительства не захотел проводить ежегодную встречу с ним из-за событий на Украине.

