19:55, 4 декабря 2025

В России захотели установить памятник бойцам из Северной Кореи

Хинштейн заявил о желании установить памятник бойцам из Северной Кореи в Курске
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В Курске захотели установить памятник бойцам из Корейской Народно-Демократической республики (КНДР), участвовавшим в освобождении региона России. О намерении заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram.

«Большие планы по увековечиванию памяти военнослужащих, которые защищают нашу землю в наши дни. При поддержке Минобороны создадим памятник боевому братству КНДР и России», — обозначил Хинштейн.

По его словам, монумент планируется разместить на территории сквера «Интернациональный», где на данный момент ведется благоустройство.

В апреле 2025 года начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области и участию в операции военнослужащих из Северной Кореи.

В декабре Хинштейн рассказал главе государства о работе беспрецедентной по масштабу группировки по разминированию региона, в состав которой вошли северокорейские бойцы.

