Карасин объяснил нежелание РФ возвращаться в G8 политизированностью клуба

Ныне существующая «Большая семерка» показала сугубую политизированность проводимой клубом работы, поэтому вопрос о возвращении России в G8 вызывает сомнения, рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так заявление президента России Владимира Путина сенатор объяснил в разговоре с «Лентой.ру».

Дело в том, что ныне существующая «Семерка» на протяжении последних лет доказала сугубую политизированность проводимой ими работы политической, экономической и так далее. Поэтому в таких обстоятельствах опять примкнуть к этой группе государств, главным образом политиков — это вызывает определенные сомнения как минимум Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Философствуя дальше, надо сказать, что и на первом этапе, когда нас пригласили в "Восьмерку", видимо, задумка знаменитых деятелей Запада сводилась к тому, чтобы использовать наше членство для решения своих стратегических задач применительно к России. То, что задумывалось тогда, сейчас проявляется в несколько искаженном виде в развитии украинского кризиса. В этом смысле наш президент абсолютно прав», — рассказал Карасин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не хочет возвращения страны в «Большую восьмерку» (G8). По его словам, доля G8 в мировой экономике год от года сокращается как шагреневая кожа.

