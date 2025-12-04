В США допустили превращение корейских Су-25 в носителей ядерного оружия

TWZ: Новую крылатую ракету Су-25 ВВС КНДР могут оснастить ядерной боеголовкой

Новую крылатую ракету воздушного базирования, которую представили в КНДР, могут оснастить ядерной боеголовкой. Это превратит корейские Су-25 в носителей ядерного оружия, допускает американское издание TWZ.

В публикации обратили внимание на новую ракету, продемонстрированную в ходе празднования 80-летия Военно-воздушных сил (ВВС) Корейской народной армии. Отмечается, что подвешенный под крылом Су-25 боеприпас похож на немецкую ракету Taurus KEPD 350. Также есть сходство с российской Х-69, которую применяют в ходе спецоперации.

Южнокорейские аналитики допустили, что дальность нового изделия может составить от 200 до 500 километров. Подобную ракету можно использовать для поражения важных целей по заложенным координатам. При этом ее дальность позволит осуществлять пуск за пределами зоны действия систем противовоздушной обороны противника.

«Существует вероятность того, что крупная крылатая ракета потенциально может быть оснащена ядерной боеголовкой в какой-то момент», — говорится в материале.

В декабре издание Army Recognition писало, что новая крылатая ракета корейских Су-25 превратит маловысотные самолеты ближней поддержки в универсальную ударную платформу.