Во Франции обрушились на Макрона из-за его предупреждения Зеленскому

Политик Филиппо: Фраза Макрона о Трампе говорит о его желании подорвать мир

Фраза президента Франции Эммануэля Макрона, сказанная в беседе с украинским коллегой Владимиром Зеленским о главе Белого дома Дональде Трампе, говорит о желании французского лидера подорвать мирный процесс по Украине. С таким заявлением выступил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Макрон яростно нападает на Трампа, чтобы наверняка подорвать мир?!» — возмутился политик.

Таким образом он прокомментировал предупреждение Макрона Зеленскому о якобы возможном предательстве со стороны США. По словам Филиппо, президент Франции знает, что Трамп «может очень плохо отреагировать» на подобные высказывания. Политик отметил, что французский лидер продолжает подливать масла в огонь, чтобы нагнетать напряженность и саботировать мирный процесс.

Ранее стало известно, что Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе телефонного разговора с Зеленским выразили глубокое недоверие к руководству США и предупредили Киев о возможном «предательстве» со стороны Вашингтона.