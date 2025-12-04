Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:36, 4 декабря 2025Мир

Во Франции обрушились на Макрона из-за его предупреждения Зеленскому

Политик Филиппо: Фраза Макрона о Трампе говорит о его желании подорвать мир
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Teresa Suarez / Reuters

Фраза президента Франции Эммануэля Макрона, сказанная в беседе с украинским коллегой Владимиром Зеленским о главе Белого дома Дональде Трампе, говорит о желании французского лидера подорвать мирный процесс по Украине. С таким заявлением выступил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Макрон яростно нападает на Трампа, чтобы наверняка подорвать мир?!» — возмутился политик.

Таким образом он прокомментировал предупреждение Макрона Зеленскому о якобы возможном предательстве со стороны США. По словам Филиппо, президент Франции знает, что Трамп «может очень плохо отреагировать» на подобные высказывания. Политик отметил, что французский лидер продолжает подливать масла в огонь, чтобы нагнетать напряженность и саботировать мирный процесс.

Ранее стало известно, что Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе телефонного разговора с Зеленским выразили глубокое недоверие к руководству США и предупредили Киев о возможном «предательстве» со стороны Вашингтона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского временного поверенного вызвала на ковер Турция

    10-летнего россиянина госпитализировали после конкурса с лазером на дне рождения

    Путин отказался оценивать Трампа

    Путин высказался о позиции Трампа по Украине

    В России объяснили слова Трампа об ухудшении условий для Украины

    Отъезд продюсера «Ласкового мая» Разина в США объяснили в суде

    Названы сроки подписания мирного договора Армении и Азербайджана

    Путин прокомментировал введение единой валюты БРИКС

    Курс доллара к рублю упал до минимума

    Похитившим и расчленившим туриста в Таиланде бандитам озвучили приговор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok