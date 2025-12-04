Реклама

05:43, 4 декабря 2025Россия

Военкор связал лишение защиты русского языка на Украине с нежеланием идти на мир

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Военкор Александр Коц связал лишение защиты русского языка на Украине с нежеланием Киева идти на мир. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Защита прав русскоязычных жителей Украины — это, напомним, одна из главных целей СВО. Нынешнее украинское руководство, принимая подобные законодательные инициативы, откровенно торпедирует любую возможность мирного урегулирования», — подчеркнул журналист.

Ранее стало известно, что Верховная Рада проголосовала за лишение русского языка защиты на Украине согласно положениям Европейской хартии как языка представителей национальных меньшинств.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинцы не желают забывать русский язык, несмотря на давление властей.

