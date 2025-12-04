Военкор связал лишение защиты русского языка на Украине с нежеланием идти на мир

Военкор Коц: Киев лишением защиты русского языка торпедирует урегулирование

Военкор Александр Коц связал лишение защиты русского языка на Украине с нежеланием Киева идти на мир. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Защита прав русскоязычных жителей Украины — это, напомним, одна из главных целей СВО. Нынешнее украинское руководство, принимая подобные законодательные инициативы, откровенно торпедирует любую возможность мирного урегулирования», — подчеркнул журналист.

Ранее стало известно, что Верховная Рада проголосовала за лишение русского языка защиты на Украине согласно положениям Европейской хартии как языка представителей национальных меньшинств.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинцы не желают забывать русский язык, несмотря на давление властей.

