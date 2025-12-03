Реклама

21:29, 3 декабря 2025Мир

В МИД России заявили о нежелании украинцев забывать русский язык

Захарова заявила, что украинцы не желают забывать русский язык
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинцы не желают забывать русский язык, несмотря на давление властей. Ее слова приводит РИА Новости.

Таким образом дипломат прокомментировала принятый Верховной Радой законопроект по исключению русского из перечня языков, подлежащих защите.

«Несмотря на все запреты, штрафы, издевательства, преследования, гонения, травлю, люди не желают забывать свой родной русский язык и по-прежнему хотят на нем разговаривать», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что попытки Киева дерусифицировать население приводят к противоположному эффекту: например, согласно недавним опросам, лишь 18 процентов школьников говорят на переменах на украинском языке.

Ранее стало известно, что Верховная Рада проголосовала за лишение русского языка защиты на Украине согласно положениям Европейской хартии как языка представителей национальных меньшинств.

