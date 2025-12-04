Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:52, 4 декабря 2025Бывший СССР

Военный эксперт рассказал о возможном ответе на пиратство Украины против российских судов

Военный эксперт Дандыкин допустил блокаду Одессы в ответ на пиратство Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Если Украина будет продолжать нарушать конвенции и договоренности, а также заниматься пиратством против российских судов, Вооруженные силы РФ (ВС РФ) будут вынуждены наносить удары в сторону Одессы, крупного логистического центра, откуда поступает оружие. Также в этом случае может пойти речь и о блокаде Одессы и территориальных вод Украины. Об этом заявил в беседе с «Царьградом» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Таким образом он прокомментировал предупреждение президента России Владимира Путина о том, что Россия может «отрезать Украину от моря», если Киев продолжит пиратство против российских судов.

Дандыкин пояснил, что для того, чтобы отрезать от моря, нужно действовать с моря. Это, в свою очередь, может означать блокаду Одессы и территориальных вод Украины. Военный эксперт допустил массированные удары по портовым сооружениям в этом направлении. Он рассказал, что в первую очередь это касается одесских и измаильских портов. Удары, считает Дандыкин, могут быть нанесены ракетами и флотом.

При этом эксперт подчеркнул, что удары будут направлены конкретно на те места, где происходят нарушения, где Украина «безобразничает». Кроме того, выразил мнение Дандыкин, также возможны удары по пунктам управления Военно-морских сил Украины. Например, по Очакову, где поселились террористы и диверсанты.

«У нас теперь есть полное право такого ответа, о котором сказал Верховный. Вот так будет происходить. Авиация, ракетные войска, флот. И очень сильно. Так, чтобы потом не могли ни зайти, ни выйти, ничего. Ну что делать, это жизнь», — заключил Дандыкин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, несмотря на предупреждения Турции, 1 декабря Украина совершила теракт в Черном море против российского коммерческого судна. Украинские спецслужбы атаковали несколько танкеров в Черном море. В ответ на это президент России Владимир Путин обвинил Украину в пиратстве и пригрозил отрезать ее от акватории.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского временного поверенного вызвала на ковер Турция

    10-летнего россиянина госпитализировали после конкурса с лазером на дне рождения

    Путин отказался оценивать Трампа

    Путин высказался о позиции Трампа по Украине

    В России объяснили слова Трампа об ухудшении условий для Украины

    Отъезд продюсера «Ласкового мая» Разина в США объяснили в суде

    Названы сроки подписания мирного договора Армении и Азербайджана

    Путин прокомментировал введение единой валюты БРИКС

    Курс доллара к рублю упал до минимума

    Россиянам объяснили изменения в налогообложении недвижимости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok