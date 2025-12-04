Военный эксперт рассказал о возможном ответе на пиратство Украины против российских судов

Военный эксперт Дандыкин допустил блокаду Одессы в ответ на пиратство Украины

Если Украина будет продолжать нарушать конвенции и договоренности, а также заниматься пиратством против российских судов, Вооруженные силы РФ (ВС РФ) будут вынуждены наносить удары в сторону Одессы, крупного логистического центра, откуда поступает оружие. Также в этом случае может пойти речь и о блокаде Одессы и территориальных вод Украины. Об этом заявил в беседе с «Царьградом» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Таким образом он прокомментировал предупреждение президента России Владимира Путина о том, что Россия может «отрезать Украину от моря», если Киев продолжит пиратство против российских судов.

Дандыкин пояснил, что для того, чтобы отрезать от моря, нужно действовать с моря. Это, в свою очередь, может означать блокаду Одессы и территориальных вод Украины. Военный эксперт допустил массированные удары по портовым сооружениям в этом направлении. Он рассказал, что в первую очередь это касается одесских и измаильских портов. Удары, считает Дандыкин, могут быть нанесены ракетами и флотом.

При этом эксперт подчеркнул, что удары будут направлены конкретно на те места, где происходят нарушения, где Украина «безобразничает». Кроме того, выразил мнение Дандыкин, также возможны удары по пунктам управления Военно-морских сил Украины. Например, по Очакову, где поселились террористы и диверсанты.

«У нас теперь есть полное право такого ответа, о котором сказал Верховный. Вот так будет происходить. Авиация, ракетные войска, флот. И очень сильно. Так, чтобы потом не могли ни зайти, ни выйти, ничего. Ну что делать, это жизнь», — заключил Дандыкин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, несмотря на предупреждения Турции, 1 декабря Украина совершила теракт в Черном море против российского коммерческого судна. Украинские спецслужбы атаковали несколько танкеров в Черном море. В ответ на это президент России Владимир Путин обвинил Украину в пиратстве и пригрозил отрезать ее от акватории.