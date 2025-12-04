Введение во храм Богородицы в 2025 году: суть праздника, история и традиции

Православные россияне отмечают Введение во храм Богородицы

Введение во храм Богородицы — один из двунадесятых праздников Русской православной церкви и самый последний великий праздник в церковном году. Он приходится на достаточно строгий Рождественский пост, а потому, накрывая стол, некоторые продукты придется исключить. «Лента.ру» рассказывает, когда отмечается Введение во храм Богородицы и какие традиции есть у этого праздника.

Введение во храм Богородицы: дата в 2025 году

Полное православное название праздника — Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Это один из великих богородичных праздников, который относится к непереходящим — то есть он не зависит от плавающей ежегодно даты Пасхи.

В 2025 году, как и всегда, Введение во храм Богородицы отмечается 4 декабря, это четверг

«Введение во храм Богородицы подводит нас к главному после Пасхи христианскому празднику — Рождеству Христову, — объясняет в беседе с «Лентой.ру» клирик храма святого Спиридона Тримифунтского, иерей Андрей Дубинин. — 4 декабря на праздничной службе, хотя еще идет строгий пост, начинают звучать радостные рождественские нотки. В праздничном тропаре (краткое молитвенное песнопение, рассказывающее о сути праздника) поется: "В храме Божием ясно Дева является и Христа всем предвозвещает!" И в этот день впервые начинают звучать слова рождественского канона: "Христос рождается — славьте! Христос с небес — встречайте! Христос на земле — воспряньте!" Эти слова теперь будут раздаваться в храмах до самого Рождества».

История праздника

«Ни в одном из четырех канонических евангелий нет никакой информации о рождении, детстве и юности Богоматери, — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» историк церкви, богослов Сергей Козловский. — Об этих событиях известно преимущественно из Священного Предания, да и то, события жизни Богородицы описаны весьма скупо. Но, как говорил святой Иероним Стридонский: "Если бы кто спросил меня: как проводила время юности Пресвятая Дева, я бы ответил ему: то известно самому Богу и архангелу Гавриилу, неотступному хранителю Ее"».

Праздновать Введение во храм отдельно до VIII века было не принято — по словам историка, это событие было включено в празднование Рождества Богородицы. Отделилось Введение во храм лишь в VIII веке и сначала было местным праздником Константинополя — оно упоминается в основном лишь в византийских источниках, говорит Козловский.

Торжественные службы в день Введения во храм Богородицы, присущие великим праздникам, начинают проводиться лишь в XI веке Сергей Козловский историк церкви, богослов

Каким событиям посвящен праздник

Что же касается событий праздника, то они излагаются уже во II веке, в греческом «Протоевангелии Иакова», отмечает эксперт.

Святые Иоаким и Анна дожили до пожилого возраста, однако были бездетны, что по меркам того времени считалось позором. Бесплодному мужчине даже не разрешалось приносить жертвы в Иерусалимском храме.

Пара усердно постилась и молилась о даровании им ребенка, дав обет посвятить его Богу. И наконец, к Анне явился ангел, который возвестил, что ей суждено родить Богородицу, добавив, что «о потомстве твоем будут говорить во всем мире».

Родив девочку и назвав ее Мария, родители дождались, когда ей исполнится три года, и решили исполнить обет перед Богом. Они отвели ее из Назарета, где жили, в Иерусалимский храм, где она пробыла 14 лет, обучаясь рукоделию и наукам

«Первым, кто встретил будущую Богоматерь в храме, был первосвященник Захария, — рассказывает отец Андрей. — Самое интересное, что по божьему произволению, Захария впоследствии стал отцом самого предтечи и крестителя Господня, пророка Иоанна. Еще одна невероятная вещь произошла далее: Деву ввели во святая святых храма — в такое место, куда мог зайти один лишь только первосвященник, да и то раз в год. На праздничной службе об этом необычайном событии поется так: "Ангели введение Пречистыя зряще, удивишася: како Дева входит во святая святых" ("Ангелы, увидев введение Пречистой Богородицы, удивились: как это Дева входит во Святая Святых"). Но такова была воля Господа».

Смысл и суть праздника

В Иерусалимском храме уже не было Ковчега Завета с каменными скрижалями, данными Богом пророку Моисею и народу Израиля. Святыня пропала после разрушения храма вавилонянами в 586 году до нашей эры и пленения евреев. В святая Святых находилась лишь каменная плита, на которой когда-то располагался Ковчег.

«Святитель Григорий Палама в своем слове "На Введение во храм Пресвятой Богородицы" объясняет сакральный смысл этого события, — продолжает Сергей Козловский. — Он называет Марию, помещенную в святая святых, "сокровищем Божьим", говоря, что она стала Новым Ковчегом вместо утраченного, Ковчегом, в котором вскоре должен появиться носитель скрижалей Нового Завета — Завета Иисуса Христа. Символично, что Введение во храм Богородицы предваряет Рождество Христово».

«Отцы церкви считали, что введение Богородицы во храм — это как бы ее второе — духовное — рождение, сравнимое с Крещением ее сына в водах Иордана, — поясняет отец Андрей.

Войдя в святая святых храма, будущая Богоматерь начала готовиться к своему великому предначертанию, отрекаясь от всего мирского и давая обет целомудрия

Андрей Дубинин клирик храма святого Спиридона Тримифунтского

«Праздник Введения во храм Богородицы говорит нам, что к духовным подвигам, к служению Богу надо готовиться смолоду, — поясняет священник. — И не случайно в этот день совершается первая исповедь и первое причастие семилетних детишек».

Традиции Введения

В церкви

В церквях начинаются торжественные службы, причем священники облачаются в голубое. Перед началом литургии в некоторых церквях верующие выстраиваются коридором у храма и зажигают праздничные свечи в память того, как Иоаким и Анна привели маленькую Марию в Иерусалимский храм.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В приметах

«Введенские праздники в народе считаются "женскими", — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» сотрудница центра славянской культуры «Хорс», историк Тамара Власова. — Богородица в этот день особенно покровительствует в семейных делах, домашней работе, воспитании детей.

В старину незамужние девушки перед сном накануне праздника просили Деву Марию показать им их будущий дом. Также было поверье, что Господь в этот день отпускает на землю праведников, которые могут побыть с родственниками, и в знак этого на несколько минут на вербе распускаются почки Тамара Власова историк

Работать в этот день не принято — лучше пойти в гости или принять гостей.

На застолье

В праздник Введения во храм Богородицы продолжается Рождественский (Филипповский) пост, однако в этот день есть некоторые пищевые послабления. Можно есть блюда из рыбы и выпить немного вина. Мясные и молочные продукты, а также яйца в пост по-прежнему запрещены.