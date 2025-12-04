Реклама

Россия
12:16, 4 декабря 2025Россия

Жителей многоэтажки в Москве начали эвакуировать из-за распыления химического вещества

Shot: Жителей дома на Нижегородской улице в Москве начали эвакуировать
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Жителей многоэтажки на Нижегородской улице Москвы, где несколько человек отравились распыленным в ней химическим веществом, начали эвакуировать. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, в девятиэтажном жилом доме зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Спасатели работают на месте происшествия в костюмах химзащиты.

Ранее сообщалось, что число пострадавших жителей многоэтажки выросло до трех. По данным СМИ, причиной отравления стало средство против тараканов, которым обрабатывали квартиру на восьмом этаже — живущего в ней мужчину в тяжелом состоянии увезла скорая помощь. Двое других пострадавших оказались его соседями.

Ранее в массовое отравление дихлофосом произошло в подмосковной Истре. Там пострадали 13 мигрантов, снимавших комнаты в доме, где проводили дезинсекцию. Наибольшую дозу отравляющего вещества получили три женщины и двухмесячный ребенок.

