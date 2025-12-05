Модель Кафельникова похвасталась модным способом поедания черной икры с руки

Российская модель Алеся Кафельникова похвасталась модным способом поедания черной икры. Соответствующие кадры опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дочь бывшей первой ракетки мира теннисиста Евгения Кафельникова отдохнула в обществе коллег Роузи Хантингтон-Уайтли и Инки Уильямс — возлюбленных актеров Джейсона Стэйтема и Ченнинга Татума. Она предстала на фото в серебристом платье с вырезами и разрезом до бедра.

При этом манекенщица продемонстрировала, как слизывает черную икру с руки. В свою очередь, Уильямс также положила деликатес на кисть, готовясь съесть.

В июне 2022 года сообщалось, что есть черную икру с руки стало модным трендом в американских ресторанах.