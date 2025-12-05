Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:21, 5 декабря 2025Ценности

Алеся Кафельникова похвасталась модным способом поедания черной икры

Модель Кафельникова похвасталась модным способом поедания черной икры с руки
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kafelnikova_a

Российская модель Алеся Кафельникова похвасталась модным способом поедания черной икры. Соответствующие кадры опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дочь бывшей первой ракетки мира теннисиста Евгения Кафельникова отдохнула в обществе коллег Роузи Хантингтон-Уайтли и Инки Уильямс — возлюбленных актеров Джейсона Стэйтема и Ченнинга Татума. Она предстала на фото в серебристом платье с вырезами и разрезом до бедра.

При этом манекенщица продемонстрировала, как слизывает черную икру с руки. В свою очередь, Уильямс также положила деликатес на кисть, готовясь съесть.

В июне 2022 года сообщалось, что есть черную икру с руки стало модным трендом в американских ресторанах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сырский раскрыл стратегию ВСУ против российских войск

    Стюардесса обвинила авиакомпанию в дискриминации из-за ее инвалидности

    Российского политика вместо обязательных работ отправили в СИЗО

    Россиянку не пустили в метро по биометрии из-за одной детали во внешности

    Россияне начали замечать странную «ледяную шерсть» под Москвой

    В зоне СВО скрестили «мотолыгу» с «Ноной-С»

    Онколог предупредил о риске рецидива рака груди

    В Кремле раскрыли вероятного автора мирного плана по Украине

    Популярная российская юмористка рассказала о пристававшем к ней педофиле

    В ВСУ ситуацию на одном направлении описали словами «фронт здесь кипит»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok