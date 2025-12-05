Реклама

14:12, 5 декабря 2025Спорт

Аргентинский волейболист назвал два любимых русских блюда

Игрок «Зенит-Казань» Данани назвал сырники и чебуреки любимыми русскими блюдами
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Naoki Morita / AFLO / Globallookpress.com

Аргентинский волейболист «Зенит-Казань» Сантьяго Данани назвал два любимых русских блюда. Об этом сообщает Metaratings.

Спортсмен выделил сырники и чебуреки. Он также отметил, что очень любит мате и что в России нет проблем с его заказом в интернете.

Данани добавил, что немного скучает по аргентинскому мясу. «Но здесь есть отличные рестораны, где вкусно готовят мясо. Так что с этим проблем нет», — отметил волейболист.

Ранее канадский защитник московского хоккейного клуба ЦСКА Джереми Рой поделился впечатлениями от русской кухни, назвав любимые и нелюбимые блюда. Со знаком плюс он выделил мясные блюда на огне и борщ, а со знаком минус — холодец.

