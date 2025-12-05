Бензин в России заметно подешевел

Стоимость АИ-92 и АИ-95 на Петербургской бирже снизилась более чем на 6 %

Оптовая стоимость основных видов автомобильных бензинов в России заметно снизилась. Об этом свидетельствуют данные Петербургской биржи.

Ближе к 14:45 по московскому времени котировки АИ-92 упали на 3,45 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и достигли отметки в 56 759 рублей за тонну. Премиальный АИ-95 к тому моменту подешевел на 4,41 процента, до 67 538 рублей. По итогам первой рабочей недели зимы стоимость первого сорта сократилась на бирже на 6,09 процента и вернулась к значениям, фиксировавшимся в середине мая. Оптовая цена АИ-95 за это время снизилась на 6,63 процента.

Вице-премьер Александр Новак объяснял подобную динамику в первую очередь традиционным для конца года снижением спроса на автомобильные бензины. Снижению биржевых цен на топливо, отмечал замглавы правительства, также поспособствовало завершение ремонтных работ на некоторых крупных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

К наращиванию предложения на внутреннем рынке привело в том числе резкое увеличение отгрузок белорусского бензина. В октябре, поясняла газета «Ведомости», реализация топлива из соседней страны на бирже увеличилась в 47 раз. Несмотря на это, говорить о полноценном завершении топливного кризиса в стране еще преждевременно. Угроза БПЛА для российских НПЗ никуда не делась, констатируют эксперты.