Блогер описал пенсионерок в путешествиях словами «весь автобус сгорал от стыда»

Российский тревел-блогер съездил в путешествие с пенсионерками и назвал эту поездку самым экстремальным событием в жизни. Его историю опубликовали в блоге «Валери лайт» на платформе «Дзен».

Путешественник и фотограф Максим посетил Карелию, Байкал, Алтай, Камчатку, Крым и Кавказ. Мужчина признался, что самым экстраординарным опытом для него оказалась поездка по Золотому Кольцу с десятью женщинами в возрасте от 60 до 75 лет. По словам автора публикации, шесть часов до Владимира пожилые женщины пели советские песни, обсуждали внуков, ели пирожки и требовали остановок каждые 30 минут.

Блогер отметил, что «кульминация» поездки произошла во время посещения музея деревянного зодчества XVII века в Суздале. Нарушив запрет гида на неприкосновенность экспонатов, одна из пассажирок тура начала фотографироваться с ними, облокотившись на иконостас XVIII века. На замечание женщина устроила скандал, закричав, что она православная и имеет право на свою культуру. «Весь автобус сгорал от стыда. Туристы из Москвы и Питера в шоке. Я снимал — не для блога, для семейного архива ужасов», — такими словами Максим описал свой опыт.

Ранее жительница Германии высказалась о главном недостатке русских женщин. Наблюдая за жизнью россиянки, туристка отметила, что быт семьи в РФ строится на «несправедливых» правилах.