Бывшая королева красоты отбилась от преступника и защитила отца

В Австралии финалистка конкурса красоты отбила отца у преступников

Финалистка конкурса «Мисс Австралия — 2024» Элизабет Калаш защитила пожилого отца от преступников у своего дома. Об этом пишет People.

По словам 28-летней Элизабет, преступник планировал угнать ее автомобиль. Ее 60-летний отец по имени Амир решил противостоять ему — завязалась драка. Услышав звуки борьбы, Элизабет выбежала на улицу и напала на угонщика. Тот успел толкнуть Амира так, что он упал на землю.

Тем временем к ним подъехала машина с сообщниками преступника — мужчиной и женщиной. Они оставались внутри, пока Элизабет продолжала драться со злоумышленником. В конце концов королеве красоты удалось отбиться от угонщика. Он сбежал вместе с сообщниками. Уезжая, они наехали Амиру на ногу.

Отца Элизабет госпитализировали с серьезной травмой стопы. Сейчас он уже находится дома. Девушка считает, что преступники не ожидали от нее такого напора, поэтому передумали угонять машину и уехали. Она призналась, что просто не могла смотреть на страдания отца и действовала под влиянием адреналина.

Ранее сообщалось, что в США предъявлены обвинения мужчине, которого подозревают в том, что он похитил королеву красоты и расправился с ней. Он напал на участницу конкурса красоты «Мисс Пенсильвания США» Каду Скотт.

