Выбрана самая красивая девушка мира. Кто она, почему ее едва не выгнали с конкурса и освистали на родине?

Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала Фатима Бош из Мексики

В Таиланде состоялся финал «Мисс Вселенная» — одного из самых знаменитых и скандальных конкурсов красоты. В нем принимали участие девушки из 120 стран. Корона досталась Фатиме Бош из Мексики, и это далось ей очень непросто. На родине ее ненавидят и считают, что в Бангкок следовало послать другую. В Таиланде она оказалась в центре другого скандала: на нее ополчился вице-президент «Мисс Вселенная». В конкурсе участвовала и россиянка, но она не попала даже в топ-30.

Победила Мексика, а титулы вице-мисс поделили Таиланд, Венесуэла, Филиппины и Кот-д'Ивуар

В конкурсе «Мисс Вселенная», который в этом году проходил в таиландском городе Бангкок, участвовали девушки из 120 стран. Год назад было больше, но на этот раз некоторые участницы не смогли приехать. В частности, представительница Исландии заболела, а иранка побоялась ехать в Таиланд после того, как директора национального конкурса арестовали в Иране.

Участницы из Кабо-Верде, Майотты, Руанды и Палестины приехали на «Мисс Вселенную» впервые. Палестину представляла 27-летняя Надин Аюб, родившаяся в США и живущая в Дубае. Когда об этом стало известно, в прессе высказывались сомнения, что у нее действительно есть право соревноваться в международном конкурсе.

Финал конкурса «Мисс Вселенная» Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Журналисты New York Post не нашли никакой информации о том, как она получила титул «Мисс Палестина» и существует ли такой титул вообще. Cайт организации «Мисс Палестина» открылся только в мае. На нем Аюб названа не только победительницей конкурса «Мисс Палестина», но и его основательницей и руководителем.

Похожая ситуация сложилась и с обладательницей титула «Мисс Куба». Эта страна более 60 лет не участвовала в международных конкурсах красоты. Самую красивую кубинскую девушку стали выбирать лишь в 2024 году, причем не на самом острове, а в американском городе Майами, где много выходцев из этой страны. 22-летняя Лина Луасес, победившая в этом году, живет в США.

Сами кубинцы сомневаются, что Луасес имеет право представлять страну. В кубинских газетах пишут, что она родилась в Майами, никогда не была в городе, который якобы представляла, и даже плохо знает испанский язык.

Церемония награждения началась с объявления 30 финалисток. Большую часть участниц отсеяли, остались только девушки из Индии, Гваделупы, Китая, Таиланда, Доминиканской Республики, Бразилии, Руанды, Кот-д'Ивуара, Колумбии, Нидерландов, Кубы, Бангладеш, Японии, Пуэрто-Рико, США, Мексики, Филиппин, Зимбабве, Коста-Рики, Мальты, Чили, Канады, Хорватии, Парагвая, Венесуэлы, Гватемалы, Палестины, Никарагуа и Франции.

Представительницы Кот-д'Ивуара, Мексики, Венесуэлы, Филиппин и Таиланда Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

В следующий этап прошли Чили, Колумбия, Куба, Гваделупа, Мексика, Пуэрто-Рико, Венесуэла, Китай, Филиппины, Таиланд, Мальта и Кот-д'Ивуар. Наконец, жюри отобрало пять последних участниц: Правинар Сингх из Таиланда, филиппинку Ахтису Манало, Стефани Абесали из Венесуэлы, Фатиму Бош из Мексики и Оливию Ясе из Кот-д'Ивуар.

Представительница Мексики получила корону, Правинар Сингх стала первой вице-мисс, четвертое и пятое места достались участницам из Венесуэлы, Филиппин и Кот-д'Ивуара. Корону самой красивой девушке мира вручала обладательница титула «Мисс Вселенная — 2024» датчанка Виктория Тейлвиг.

Победительницу конкурса Фатиму Бош травили в школе и освистали на конкурсе «Мисс Вселенная Мексика»

Фатиме Бош 25 лет. Она появилась на свет в 2000 году в мексиканском штате Табаско. Когда ей было шесть лет, у нее диагностировали дислексию и синдром дефицита внимания и гиперактивности. Ей было трудно учиться в школе, к тому же ее невзлюбили и травили сверстники. Теперь она считает, что это подготовило ее к будущему. «Я поняла, что моя сила внутри, а не в чужом мнении», — говорит победительница конкурса «Мисс Вселенная».

В 16 лет Фатима Бош уехала в США и год училась в штате Вермонт. Затем она поступила в Ибероамериканский университет в Мехико на факультет дизайна одежды, а потом продолжила обучение в миланской Академии изящных искусств NABA. Помимо этого, она много лет подряд каждый год организует сбор игрушек для детей из Табаско, болеющих раком.

Каждый день я работаю над собой ради той маленькой девочки, которой я была, с ее страхами, верой и мечтами, чтобы она сегодня могла взглянуть на меня и гордиться тем, кем я становлюсь Фатима Бош «Мисс Вселенная»

Прежде чем поехать на международный конкурс в Таиланде, Фатиме Бош предстояло получить титул «Мисс Вселенная Мексика». Ей это удалось, однако ее победа пришлась не по вкусу ни другим участницам, ни зрителям. Многие считали, что корона должна была достаться не ей, а представительнице другого штата — «Мисс Халиско» Йоане Гутьеррес.

Фото: @fatimaboschfdz

Когда Фатима Бош получала корону «Мисс Вселенная Мексика», почти никто не подошел к ней, чтобы поздравить. Возмущенные зрители неодобрительно гудели. Ее соперницы скандировали: «Победило Халиско!»

Бош решила не обращать внимания на ненавистников. «Когда такое случается, даже взрослый волей-неволей снова почувствует себя уязвимым ребенком в школьном классе, — объяснила она. — Но нельзя позволять, чтобы наше настроение зависело от других».

За две недели до победы Бош оказалась в центре еще одного скандала, который едва не стоил ей короны. В начале ноября вице-президент тайского отделения «Мисс Вселенная» Нават Итсарагрисил накричал на девушку. Он обвинил ее в том, что она пропустила обязательные мероприятия и не опубликовала в соцсетях спонсорские фотографии, хотя должна была это сделать.

Бош пыталась объясниться, но Итсарагрисил перебил ее, назвал дурой и приказал охране вывести ее из зала. Девушка покинула мероприятие в слезах

Это возмутило других участниц. Обладательница титула «Мисс Вселенная — 2024» Виктория Кьер Тейлвиг назвала слова организатора неуважительными к женщинам и ушла с мероприятия. За ней последовали другие девушки.

Бош сочла действия Итсарагрисила недопустимыми. «Он назвал меня дурой из-за конфликта с [мексиканскими] организаторами, — предположила она. — По-моему, это несправедливо. Я все делала правильно и никому не мешала».

Вскоре Итсарагрисила отстранили от проведения конкурса. Он собрал журналистов, чтобы публично извиниться перед девушками, начал говорить и расплакался. «Вы должны понимать, это очень большой стресс. А я человек. Иногда не могу себя контролировать», — объяснил он.

Другие участницы «Мисс Вселенная» поздравляют Фатиму Бош Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Резкой реакции на нарушения, допущенные представительницей Мексики, предшествовал другой конфликт с мексиканскими представителями «Мисс Вселенная». В начале ноября Итсарагрисила вызвали на допрос в полицию из-за видео на сайте конкурса, в котором обладательница титула «Мисс Вселенная Филиппины» Ахтиса Манало держит подушку с логотипом онлайн-казино. В Таиланде это запрещено законом.

Оказалось, что девушка получила подушку от представителей Мексики. Итсарагрисил также рассказал, что ранее некое казино уже пыталось стать спонсором конкурса, но получило отказ. По его словам, мексиканская команда проигнорировала запрет и все равно устроила рекламную акцию.

Участница из России не попала даже в топ-30 после неудачного выступления на конкурсе национальных костюмов

Россию на конкурсе представляла 22-летняя Анастасия Венза, в начале октября ставшая обладательницей титула «Мисс Россия». Девушка с 13 лет работала моделью и снималась для известных во всем мире брендов. Сейчас она учится в Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова.

Когда она победила в конкурсе «Мисс Россия», в справедливость ее победы поверили далеко не все. В этом ее история напоминает случившееся с Фатимой Бош. Другие участницы в один голос говорили, что были куда более достойные кандидатуры. Одна из девушек предположила, что топ-10 специально выбирали так, чтобы победительница казалась не хуже других. Именно поэтому все красивые и высокие девушки получили плохие оценки.

Так считали не только проигравшие. Обладательница титула «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова назвала победу Вензы позором

Линникова не верит, что организаторов просто подкупили. «Этот конкурс спонсируется очень серьезными организациями и компаниями, которым нет смысла брать с кого-либо деньги, — сказала она. — Однако кто-то мог посадить ее на это место по ряду своих причин».

Анастасия Венза на конкурсе национальных костюмов Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Директор конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк заявила, что все недовольные взяли свои слова обратно. «Через неделю все те девчонки, кто что-то неприятное говорил в интернете, вернулись к нам с тем, что "ребята, извините, мы как-то немножко погорячились, мы вообще всех вас любим и дружим, и все хорошо"», — утверждает она.

На «Мисс Вселенная» Анастасия Венза осталась незамеченной среди более смелых участниц. «Мисс Шри-Ланка» появилась на конкурсе национальных костюмов в гигантском чайнике, девушка из Эстонии — с огромным волком на голове, а представительница Норвегии — в костюме лосося. На их фоне россиянка в скромном белом платье совершенно затерялась.

Организаторов обвинили в подтасовках, перед финалом три члена жюри подали в отставку

За три дня до финала ливано-французский музыкант Омар Харфуш, входивший в жюри «Мисс Вселенная», обвинил организаторов конкурса в подтасовках. Он написал в соцсети, что результаты конкурса предрешены. По его словам, некие люди уже отобрали 30 финалисток, причем сделали это втайне от настоящих судей.

Музыкант не объяснил, кто именно занимался отбором. Известно лишь, что некоторые из этих людей непосредственно связаны с участницами конкурса, а их беспристрастность вызывает сомнения

После заявления о подтасовках Харфуш вышел из жюри. Он также сообщил, что на церемонии не будет музыки, которую он написал специально для «Мисс Вселенная».

Это было лишь начало. Спустя всего несколько часов после Харфуша в отставку подал другой член жюри — французский футболист Клод Макелеле. На следующий день из состава жюри вышла принцесса Камилла Бурбон-Сицилийская, возглавлявшая отборочный комитет конкурса.

Омар Харфуш Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

И футболист, и принцесса объяснили уход не слухами о подтасовках, а непредвиденными личными причинами. Футболист отдельно подчеркнул, что очень уважает организаторов «Мисс Вселенная». Но от подозрений, что за кулисами происходит что-то очень необычное, отделаться трудно. Конкурс никогда не терял почти половину жюри, когда до финала оставались считаные дни.

Одна из конкурсанток анонимно рассказала изданию People, что она думает о подтасовках. Девушка поблагодарила музыканта, продемонстрировавшего, как она считает, честность, которой недостает организаторам, и добавила, что у них вряд ли есть право требовать от участниц совершенства, пока не обеспечена прозрачность процесса отбора.

Столько участниц пожертвовали личной жизнью, бросили работу и целый год готовились к этому моменту. Некоторые болели, попадали в больницы или боролись с крайней усталостью, потому что на сон оставалось три или четыре часа в сутки. Мы делали это, потому что верили в честность организаторов и в их миссию, к которой они, по их словам, стремились анонимная участница конкурса «Мисс Вселенная»

Организаторы конкурса красоты отвергли обвинения Харфуша. По их утверждению, никакого тайного отбора не было. Они подчеркнули, что все процедуры проходят по установленным, прозрачным и контролируемым протоколам.