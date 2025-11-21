Из жизни
05:21, 21 ноября 2025Из жизни

Самая красивая девушка России проиграла на конкурсе «Мисс Вселенная»

Представительница России Анастасия Венза не прошла в финал «Мисс Вселенная»
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @philstarlife

На международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная» объявили список финалисток. Об этом сообщает издание The Philippine Star.

Из 120 участниц из разных стран мира отобрали 30 девушек, которые прошли в финал. В их числе представительницы Индии, Гваделупы, Китая, Таиланда, Доминиканской Республики, Бразилии, Руанды, Кот-д'Ивуара, Колумбии, Нидерландов, Кубы, Бангладеш, Японии, Пуэрто-Рико, США, Мексики, Филиппин, Зимбабве, Коста-Рики, Мальты, Чили, Канады, Хорватии, Венесуэлы, Гватемалы, Палестины, Никарагуа и Франции.

Также в топ-30 вошла девушка из Парагвая, за которую проголосовали зрители, и обладательница титула «Мисс Вселенная Латина». Представительница России Анастасия Венза, ранее неудачно выступившая на конкурсе национальных костюмов, в финал не прошла.

В начале октября 22-летняя Анастасия Венза победила на конкурсе «Мисс Россия». Она с 13 лет работала моделью и снималась для известных во всем мире брендов. Сейчас она учится в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова. Обладательница титула «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова назвала победу Вензы в конкурсе «Мисс Россия» позором.

Ранее ливано-французский музыкант Омар Харфуш, входивший в жюри «Мисс Вселенная», обвинил организаторов конкурса в подтасовках. Он заявил, что топ-30 участниц был составлен заранее и без участия официального жюри. Отбором, по его словам, занимались люди, непосредственно связанные с представительницами некоторых стран.

