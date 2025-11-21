Самая красивая девушка России проиграла на конкурсе «Мисс Вселенная»

Представительница России Анастасия Венза не прошла в финал «Мисс Вселенная»

На международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная» объявили список финалисток. Об этом сообщает издание The Philippine Star.

Из 120 участниц из разных стран мира отобрали 30 девушек, которые прошли в финал. В их числе представительницы Индии, Гваделупы, Китая, Таиланда, Доминиканской Республики, Бразилии, Руанды, Кот-д'Ивуара, Колумбии, Нидерландов, Кубы, Бангладеш, Японии, Пуэрто-Рико, США, Мексики, Филиппин, Зимбабве, Коста-Рики, Мальты, Чили, Канады, Хорватии, Венесуэлы, Гватемалы, Палестины, Никарагуа и Франции.

Также в топ-30 вошла девушка из Парагвая, за которую проголосовали зрители, и обладательница титула «Мисс Вселенная Латина». Представительница России Анастасия Венза, ранее неудачно выступившая на конкурсе национальных костюмов, в финал не прошла.

В начале октября 22-летняя Анастасия Венза победила на конкурсе «Мисс Россия». Она с 13 лет работала моделью и снималась для известных во всем мире брендов. Сейчас она учится в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова. Обладательница титула «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова назвала победу Вензы в конкурсе «Мисс Россия» позором.

Ранее ливано-французский музыкант Омар Харфуш, входивший в жюри «Мисс Вселенная», обвинил организаторов конкурса в подтасовках. Он заявил, что топ-30 участниц был составлен заранее и без участия официального жюри. Отбором, по его словам, занимались люди, непосредственно связанные с представительницами некоторых стран.