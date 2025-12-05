Реклама

08:46, 5 декабря 2025

Бывшая премьер Британии пообещала разоблачать политиков каждую пятницу

Экс-премьер Британии Лиз Трасс пообещала разоблачить политиков в своем шоу
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс анонсировала запуск своего еженедельного шоу на YouTube. Об этом она написала в соцсети X

По ее словам, в рамках программы Liz Truss Show будут проводиться «откровенные дебаты о будущем Великобритании и свободного мира». Также она пообещала разоблачать политиков, свергнувших ее с поста. «Я расскажу, что в действительности происходит в нашей стране и на всем Западе», — заявила Трасс.

Лиз Трасс заняла пост премьера в 2022 году и продержалась в кресле всего 49 дней. За это время ее рейтинг упал до антирекордных 10 процентов. Причиной этого стал экономический кризис, разгоревшийся в Британии. После этого Трасс пригрозила судом Киру Стармеру в случае, если действующий премьер продолжит утверждать, будто она «обрушила экономику» в 2022 году.

