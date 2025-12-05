Бывшего российского мэра заподозрили в афере с деньгами участников СВО

Следователи просят суд отправить в СИЗО бывшего главу Нижнекамского района и Нижнекамска (Татарстан) Рамиля Муллина, подозреваемого в мошенничестве и превышении должностных полномочии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Набережночелнинского городского суда Татарстана, куда поступило ходатайство.
Рассмотрение вопроса об аресте экс-мэра назначено на пятницу, 5 декабря.
Муллин занимал должность главы Нижнекамского района и Нижнекамска с 2022 по 2025 год. Как уточняет «МК», его дело связано с аферами с деньгами участников специальной военной операции (СВО).
Во время обысков по месту жительства экс-мэра силовики нашли литературу, признанную в России экстремистской.
Ранее в Татарстане по подозрению в коррупции задержали начальника военного представительства Минобороны России, ответственного за военные автомобили в зоне СВО.