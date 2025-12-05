Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:19, 5 декабря 2025Силовые структуры

Бывшего российского мэра заподозрили в афере с деньгами участников СВО

Следователи просят арестовать экс-мэра Нижнекамска Муллина по уголовному делу
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Рамиля Муллина

Следователи просят суд отправить в СИЗО бывшего главу Нижнекамского района и Нижнекамска (Татарстан) Рамиля Муллина, подозреваемого в мошенничестве и превышении должностных полномочии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Набережночелнинского городского суда Татарстана, куда поступило ходатайство.

Рассмотрение вопроса об аресте экс-мэра назначено на пятницу, 5 декабря.

Муллин занимал должность главы Нижнекамского района и Нижнекамска с 2022 по 2025 год. Как уточняет «МК», его дело связано с аферами с деньгами участников специальной военной операции (СВО).

Во время обысков по месту жительства экс-мэра силовики нашли литературу, признанную в России экстремистской.

Ранее в Татарстане по подозрению в коррупции задержали начальника военного представительства Минобороны России, ответственного за военные автомобили в зоне СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ врезался в «Грозный-Сити», на нескольких этажах обрушился фасад. Что известно об атаке на Чечню?

    Долина рассказала о слежке мошенников

    В России отец 10 детей ушел в декрет

    Фантастический трюк Су-57 попал на видео

    Россияне стали чаще покупать один вид алкоголя

    Названы чаще всего покупающие жилье знаки зодиака

    Россиянин изрезал ножом отчима и вколол матери в плечо неизвестное вещество

    Пытавшим постояльцев рехаба в Подмосковье оказался украинец

    Бывшего российского мэра заподозрили в афере с деньгами участников СВО

    Страна НАТО решила сократить помощь Украине вдвое

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok