Бывшего российского мэра заподозрили в афере с деньгами участников СВО

Следователи просят арестовать экс-мэра Нижнекамска Муллина по уголовному делу

Следователи просят суд отправить в СИЗО бывшего главу Нижнекамского района и Нижнекамска (Татарстан) Рамиля Муллина, подозреваемого в мошенничестве и превышении должностных полномочии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Набережночелнинского городского суда Татарстана, куда поступило ходатайство.

Рассмотрение вопроса об аресте экс-мэра назначено на пятницу, 5 декабря.

Муллин занимал должность главы Нижнекамского района и Нижнекамска с 2022 по 2025 год. Как уточняет «МК», его дело связано с аферами с деньгами участников специальной военной операции (СВО).

Во время обысков по месту жительства экс-мэра силовики нашли литературу, признанную в России экстремистской.

Ранее в Татарстане по подозрению в коррупции задержали начальника военного представительства Минобороны России, ответственного за военные автомобили в зоне СВО.