Силовые структуры
16:37, 5 декабря 2025Силовые структуры

Бывший замминистра обороны России лишился особняка из известного романа

Суд изъял у экс-замглавы МО РФ Иванова особняк из романа «Мастер и Маргарита»
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

У бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова изъяли особняк в центре Москвы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на корреспондента из зала Пресненского районного суда столицы.

Речь идет о помещении площадью более 600 квадратных метров, расположенном в Чистом переулке. Как уточняет Telegram-канал Mash, это особняк из романа писателя Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В нем, вероятно, и жил Иванов.

Ранее Генпрокуратура РФ просила взыскать у экс-замглавы Минобороны и его близких имущество на общую сумму 1,2 миллиарда рублей. Пресненский районный суд Москвы частично удовлетворил этот иск, оставив владельцам ювелирные украшения и небольшую часть активов.

