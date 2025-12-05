Реклама

00:29, 5 декабря 2025Россия

Дмитриев обратился к Мерцу

Дмитриев: Мерц дискредитировал себя разжиганием войны и саботажем мира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию издания Der Spiegel, согласно которой канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что глава Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни «должен быть крайне осторожен» с переговорщиками от Соединенных Штатов Америки. Дмитриев высказался об этом в соцсети X.

«Дорогой Мерц, ты даже не в игре. Ты себя дискредитировал разжиганием войны, саботажем мира, нереалистичными предложениями, самоубийством западной цивилизации, миграцией и упрямой глупостью», — написал он.

Ранее издание Der Spiegel опубликовало расшифровку беседы Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона, в ходе которой они выразили глубокое недоверие к США и предупредили Зеленского о возможном «предательстве» со стороны Вашингтона.

Позднее представитель канцлера ФРГ Штефан Корнелиус отказался комментировать стенограмму телефонного разговора европейских лидеров. «В принципе я не подтверждаю и не комментирую фрагменты разговоров», — заявил он.

