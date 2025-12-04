Реклама

16:15, 4 декабря 2025Мир

Представитель Мерца прокомментировал предупреждение Зеленскому о предательстве США

Politico: Представитель Мерца отказался комментировать предупреждение Зеленскому
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Представитель канцлера ФРГ Фридриха Мерца Штефан Корнелиус отказался комментировать стенограмму телефонного разговора европейских лидеров, в котором они предупредили президента Украины Владимира Зеленского и допустили предательство со стороны США. Об этом сообщает Politico.

«В принципе я не подтверждаю и не комментирую фрагменты разговоров», — заявил он.

Ранее издание Der Spiegel опубликовало расшифровку беседы Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона, в ходе которой они выразили глубокое недоверие к США и предупредили Зеленского о возможном «предательстве» со стороны Вашингтона.

Кроме того, президент Финляндии Александр Стубб и генсек НАТО Марк Рютте выразили обеспокоенность касательно возможных переговоров украинского лидера с представителями США об урегулировании конфликта.

    Обсудить
