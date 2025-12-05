Долина призналась в обмане в процессе продажи квартиры

Долина при продаже квартиры заявила покупательнице, что хочет жить с детьми

Народная артистка России Лариса Долина, которая стала жертвой мошеннической схемы с квартирой, призналась, что пошла на обман, чтобы побыстрее продать недвижимость. Об этом она рассказала в эфире программы «Пусть говорят».

Певица сообщила, что покупательница ее квартиры Полина Лурье спросила о причинах продажи недвижимости по сниженной цене. Долина заявила, что ей пришлось соврать, так как она неосознанно руководствовалась инструкциями мошенников.

«Она спросила, почему так дешево, я ответила, что хочу жить вместе с детьми в квартире побольше. Это был весомый довод, чтобы она поверила. Я была вынуждена», — сказала Долина.

Также артистка заявила, что «свято верила» собеседникам, представившимся представителями спецслужб, потому пошла на такой шаг.

Ранее стало известно, что певица пообещала вернуть 112 миллионов рублей покупательнице ее квартиры.