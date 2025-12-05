Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
22:54, 5 декабря 2025Культура

Долина призналась в обмане в процессе продажи квартиры

Долина при продаже квартиры заявила покупательнице, что хочет жить с детьми
Андрей Шеньшаков

Народная артистка России Лариса Долина, которая стала жертвой мошеннической схемы с квартирой, призналась, что пошла на обман, чтобы побыстрее продать недвижимость. Об этом она рассказала в эфире программы «Пусть говорят».

Певица сообщила, что покупательница ее квартиры Полина Лурье спросила о причинах продажи недвижимости по сниженной цене. Долина заявила, что ей пришлось соврать, так как она неосознанно руководствовалась инструкциями мошенников.

«Она спросила, почему так дешево, я ответила, что хочу жить вместе с детьми в квартире побольше. Это был весомый довод, чтобы она поверила. Я была вынуждена», — сказала Долина.

Также артистка заявила, что «свято верила» собеседникам, представившимся представителями спецслужб, потому пошла на такой шаг.

Ранее стало известно, что певица пообещала вернуть 112 миллионов рублей покупательнице ее квартиры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это мои проблемы». Долина пообещала вернуть Полине Лурье 112 миллионов рублей за квартиру. Но у нее их нет

    В Госдуме назвали необходимые документы для получения повышенной пенсии в 2026 году

    На Западе уличили Зеленского в одном действии против Украины

    Посол предупредил о масштабных последствиях в случае изъятия активов России

    Пострадавшую при атаке БПЛА на Севастополь перевезли в Москву

    Еврокомиссии предрекли роспуск из-за коррупционного скандала

    Украинская разведка начала готовить побег Ермака

    Сырский признал преимущество армии России над ВСУ

    В Германии тысячи школьников вышли на митинги

    Венгрия заблокировала план ЕК по крупному займу для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok