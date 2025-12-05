Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
21:54, 5 декабря 2025Культура

Долина рассказала о слежке за своей семьей со стороны мошенников

Певица Лариса Долина рассказала, что мошенники следили за ней и ее детьми
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Мошенники следили не только за народной артисткой России Ларисой Долиной, но и за ее семьей. Об этом певица рассказала в эфире программы «Пусть говорят».

По словам певицы, проводившие махинации аферисты выходили с ней на связь и после продажи квартиры. Они пытались убедить ее продать дачу, поскольку эта недвижимость «также под угрозой».

Между тем, в какой-то момент Долина говорила с неизвестными о том, что на дачу могут приезжать и дети. В ответ «правоохранители» заявили, что следят за детьми.

Ранее член ассоциации юристов России, эксперт в сфере защиты прав потребителей Антон Арифулин рассказал, что покупателям на рынке вторичной недвижимости следует заранее проанализировать сам объект и цепочку перехода прав, а также обратиться к услугам нотариуса.

До этого стало известно, что «схема Долиной» распространилась на собственников-алкоголиков. Так, на Урале собственник смог вернуть себе проданную квартиру, заявив, что совершил сделку в запое.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лариса Долина пообещала вернуть 112 миллионов рублей покупательнице квартиры

    Стали известны результаты жеребьевки ЧМ-2026

    Долина объяснила долгое молчание после скандала с квартирой

    Путин завершил двухдневный визит в Индию

    Военкоры сообщили об угрозе Краматорску

    На Западе сделали мрачный прогноз о Зеленском

    Обманувший Долину мошенник представился ректором вуза

    Долина рассказала о слежке за своей семьей со стороны мошенников

    При обысках у Ермака нашли множество оккультных предметов

    Медведев предложил США отправить подлодки к берегам Франции после слов Макрона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok