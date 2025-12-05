Долина рассказала о слежке за своей семьей со стороны мошенников

Певица Лариса Долина рассказала, что мошенники следили за ней и ее детьми

Мошенники следили не только за народной артисткой России Ларисой Долиной, но и за ее семьей. Об этом певица рассказала в эфире программы «Пусть говорят».

По словам певицы, проводившие махинации аферисты выходили с ней на связь и после продажи квартиры. Они пытались убедить ее продать дачу, поскольку эта недвижимость «также под угрозой».

Между тем, в какой-то момент Долина говорила с неизвестными о том, что на дачу могут приезжать и дети. В ответ «правоохранители» заявили, что следят за детьми.

Ранее член ассоциации юристов России, эксперт в сфере защиты прав потребителей Антон Арифулин рассказал, что покупателям на рынке вторичной недвижимости следует заранее проанализировать сам объект и цепочку перехода прав, а также обратиться к услугам нотариуса.

До этого стало известно, что «схема Долиной» распространилась на собственников-алкоголиков. Так, на Урале собственник смог вернуть себе проданную квартиру, заявив, что совершил сделку в запое.