Экономика
03:53, 5 декабря 2025Экономика

Россиянам назвали способы защититься от «схемы Долиной» при покупке жилья

Юрист Арифулин: При покупке квартиры нужно проанализировать переход прав
Марина Совина
Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Покупателям на рынке вторичной недвижимости следует заранее проанализировать сам объект и цепочку перехода прав, а также обратиться к услугам нотариуса. Эти и другие способы защиты от «схемы Долиной» РИА Новости назвал член ассоциации юристов России, эксперт в сфере защиты прав потребителей Антон Арифулин.

«Покупатель заказывает расширенную выписку из ЕГРН, внимательно смотрит основания предыдущих переходов: приватизация, наследство, дарение, раздел имущества», — заявил эксперт. Особое внимание надо уделить жилью с конфликтной семейной историей, а также объекты с быстрыми последовательными сделками. Также стоит изучить судебные базы и данные службы судебных приставов по продавцу, чтобы узнать, имеются ли у него споры, банкротство и большие долги.

Помимо этого, по словам юриста, передача крупной суммы наличными из рук в руки создает максимальное поле для споров. Гораздо разумнее использовать банковский аккредитив, ячейку или сервис безопасных расчетов, когда деньги блокируются до регистрации перехода права и перечисляются продавцу лишь после получения подтверждающих документов.

В заключение эксперт заявил, что все действия по проверке объекта и продавца нужно документировать. «Если спор все же дойдет до суда, такой пакет материалов показывает, что покупатель проявил осмотрительность и опирался на официальные данные, а не действовал вслепую», — отметил Арифулин.

Ранее стало известно, что «схема Долиной» распространилась на собственников-алкоголиков. Так, на Урале собственник смог вернуть себе проданную квартиру, заявив, что совершил сделку в запое.

