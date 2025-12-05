Долина сравнила мошенников с нашествием инопланетян

Народная артистка России Лариса Долина, комментируя скандал с продажей своей квартиры, эмоционально высказалась о современных мошеннических схемах. Об этом певица рассказала в эфире программы «Пусть говорят».
В частности, Долина провела параллели между участившимися случаями мошенничества в интернете и нашествием инопланетных врагов.
«Сейчас повально просто какой-то... Знаете, как будто с другой планеты прилетели и хотят нас уничтожить», — заявила она.
Ранее стало известно, что Лариса Долина пообещала вернуть 112 миллионов рублей покупательнице ее квартиры Полине Лурье.