Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
22:49, 5 декабря 2025Культура

Долина сравнила мошенников с нашествием инопланетян

Певица Лариса Долина сравнила обман мошенников с нашествием инопланетян
Андрей Шеньшаков

Народная артистка России Лариса Долина, комментируя скандал с продажей своей квартиры, эмоционально высказалась о современных мошеннических схемах. Об этом певица рассказала в эфире программы «Пусть говорят».

В частности, Долина провела параллели между участившимися случаями мошенничества в интернете и нашествием инопланетных врагов.

«Сейчас повально просто какой-то... Знаете, как будто с другой планеты прилетели и хотят нас уничтожить», — заявила она.

Ранее стало известно, что Лариса Долина пообещала вернуть 112 миллионов рублей покупательнице ее квартиры Полине Лурье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинская разведка начала готовить побег Ермака

    Атакованный украинским дроном танкер под флагом Гамбии терпит бедствие

    Трамп похвастался спасением миллионов жизней

    Трамп запутался в фаворитах ЧМ-2026

    В России планируют создать перечень запрещенных для детей работ

    Губернатор российского региона рассказал о работе ПВО и средств подавления

    Покупательница квартиры Долиной высказалась по делу певицы

    Долину обманули мошенники с помощью Человека-паука

    «Мне даже смотреть тошно». Какая еда шокирует российских туристов в США, Германии, Мексике и других странах?

    Священнику ПЦУ вручили повестку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok