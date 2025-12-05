Реклама

08:54, 5 декабря 2025Мир

Экс-советник Трампа назвал условие восстановления отношений России и США

Пападопулос: Сведения о выборах 2016 г помогут восстановлению отношений РФ и США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Сведения по расследованию якобы российского вмешательства в выборы в США 2016 года помогут восстановлению отношений РФ и США. Такое мнение высказал бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос в разговоре с РИА Новости.

По его словам, после рассекречивания соответствующей информации американцы перестанут видеть в России врага. Собеседник агентства выразил надежду, что это положит начало новой эре для отношений двух народов и для всего мира. «А в этом, как мне кажется, современный мир отчаянно нуждается», — сказал Пападопулос.

Ранее Дональд Трамп назвал заговор о якобы существовавшем вмешательстве России в выборы 2016 года «одним из величайших обманов» в истории США. Американский лидер сравнил заговор о российском следе с зеленой энергетикой.

