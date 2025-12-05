Фантастический трюк Су-57 попал на видео

Снятые во время демонстрационного полета Су-57 эффектные кадры попали на видео

Снятые во время демонстрационного полета российского истребителя пятого поколения Су-57 эффектные кадры попали на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Российская газета» пишет, что самолет выполнял фантастический трюк — «кружил над поверхностью, повернувшись на 90 градусов вдоль продольной оси». Согласно изданию, демонстрация истребителя могла происходить в одной из стран Юго-Восточной Азии.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу заметил, что в будущем Индия может принять участие в развитии Су-57, на основе которого не исключено создание национального боевого самолета программы Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA).

В ноябре гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что российский истребитель пятого поколения успешно показал себя в новых типах боевых миссий.