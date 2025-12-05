Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
18:51, 5 декабря 2025Спорт

Фетисов фразой «хрен с ней» оценил смену гражданства восьмой ракеткой России

Фетисов: Пусть Потапова играет за другую страну, если ей в России не нравится
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов фразой «хрен с ней» оценил смену гражданства восьмой ракеткой России Анастасией Потаповой. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Ее жизнь, ее выбор. Хрен с ней. Чего о ней теперь вспоминать? Пусть играет за другую страну, если ей в России не нравится. Видимо, у нее были причины на это», — заявил Фетисов. Депутат добавил, что нужно обращать больше внимания на своих теннисистов, нежели на тех, кто решил перейти под флаг другой страны.

О решении 24-летней Потаповой сменить гражданство стало известно 4 декабря. Спортсменка объявила, что с 2026 года будет выступать за Австрию. Она подчеркнула, что в этой стране чувствует себя как дома.

Потапова занимает 51-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и является восьмой среди российских теннисисток. За карьеру она выиграла три турнира WTA и заработала более 5 миллионов долларов призовых.

За несколько дней до Потаповой гражданство сменила другая российская теннисистка Камилла Рахимова. 24-летняя спортсменка приняла решение выступать за Узбекистан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сырский высказался о сдаче территорий Украины

    Москвичам назвали время окончания сырой погоды

    Артемий Лебедев упал с инвалидной коляски

    Обнаружен способ замедлить возрастную мышечную слабость

    Германия отвергла советы США

    Мужчина отправился в одиночный поход, добрался до смотровой площадки и не выжил

    Обыски у призывавшей к миру с Россией депутата Рады объяснили

    В России утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год

    Против организаторов закрытых вечеринок в России возбудили дело за нетрадиционный секс

    Стало известно о последнем визите звезды «Мортал Комбат» в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok