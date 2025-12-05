Реклама

19:38, 5 декабря 2025

«Группа семи» задумалась об отказе от потолка цен на российскую нефть

Reuters: G7 хочет заменить потолок цен на нефть запретом на морские перевозки
Кирилл Луцюк

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Страны «Группы семи» и Европейский союз (ЕС) ведут переговоры о замене потолка цен на российскую нефть полным запретом на морские перевозки. Об этом со ссылкой на источники сообщило Reuters.

Такие шаги должны еще сильнее сократить нефтяные доходы России. Отмечается, что в настоящее время Москва экспортирует более трети своей нефти западными танкерами, в основном в Индию и Китай, используя западные судоходные компании. Если упомянутый запрет начнет действовать, то этой торговле будет положен конец.

Остальные две трети экспортируемой российской нефти перевозятся так называемым «теневым флотом» из сотен танкеров, курсирующих вне западного контроля. Запрет на морские перевозки, который может быть включен в следующий пакет санкций, вынудит Москву нарастить этот флот.

В настоящее время британские и американские официальные лица продвигают эту идею на технических встречах G7. Однако окончательное решение будет зависеть от тактики давления, которую выберет администрация президента США Дональда Трампа.

В конце октября сообщалось, что Австралия, Япония и Новая Зеландия присоединились к европейскому механизму потолка цен на российскую нефть.

