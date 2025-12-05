Реклама

13:16, 5 декабря 2025

Российский фондовый рынок взлетел на снятии лимита вывода средств из страны

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов после снятия лимитов на вывод средств
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

После объявления Центробанка об отмене с 8 декабря лимитов на вывод средств из страны для граждан России и дружественных государств российский фондовый рынок перешел к росту. Индекс Мосбиржи впервые с 24 ноября поднялся выше 2700 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме он поднимался до 2707 пунктов. В свою очередь, индекс российских гособлигаций поднялся до максимальных с середины сентября 118,4 пункта.

Банк России объяснил свое решение стабилизацией валютного рынка. Решение было принято на фоне рекордного за последние два с половиной года укрепления рубля по отношению к доллару.

Ограничения на вывод средств в размере заработной платы сохраняются для граждан из недружественных государств, которые работают в России. Также не изменились положения о запрете на переводы из страны для граждан недружественных государств, работающих за рубежом, и компаний из этих стран без учета случаев, когда они управляются россиянами или гражданами дружественных стран.

В последнюю неделю российский фондовый рынок снижался на фоне результатов переговоров американской делегации с российским президентом Владимиром Путиным, по итогам которых стороны не дали содержательных комментариев. Инвесторы предположили, что разговор не привел к прорыву в теме украинского конфликта.

