Российский фондовый рынок взлетел на снятии лимита вывода средств из страны

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов после снятия лимитов на вывод средств

После объявления Центробанка об отмене с 8 декабря лимитов на вывод средств из страны для граждан России и дружественных государств российский фондовый рынок перешел к росту. Индекс Мосбиржи впервые с 24 ноября поднялся выше 2700 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме он поднимался до 2707 пунктов. В свою очередь, индекс российских гособлигаций поднялся до максимальных с середины сентября 118,4 пункта.

Банк России объяснил свое решение стабилизацией валютного рынка. Решение было принято на фоне рекордного за последние два с половиной года укрепления рубля по отношению к доллару.

Ограничения на вывод средств в размере заработной платы сохраняются для граждан из недружественных государств, которые работают в России. Также не изменились положения о запрете на переводы из страны для граждан недружественных государств, работающих за рубежом, и компаний из этих стран без учета случаев, когда они управляются россиянами или гражданами дружественных стран.

В последнюю неделю российский фондовый рынок снижался на фоне результатов переговоров американской делегации с российским президентом Владимиром Путиным, по итогам которых стороны не дали содержательных комментариев. Инвесторы предположили, что разговор не привел к прорыву в теме украинского конфликта.