Комментарий об атакующих города украинских дронах стоил россиянке свободы

В Омске россиянке дали три года колонии за комментарий об оправдании атак дронов

В Омске местной жительнице дали три года колонии общего режима за комментарий в социальных сетях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

Как установил суд, в апреле 2024 года россиянка оставила комментарий под видеозаписью с атакой украинских дронов на один из российских городов, в котором оправдывала и одобряла подобные действия со стороны Вооруженных сил Украины. После этого в региональном управлении ФСБ в отношении нее возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Вину подсудимая полностью признала.

По решению суда осужденную на три года лишили права администрировать интернет-сайты, форумы, группы и чаты в социальных сетях. Мобильный телефон, с которого был написан комментарий, конфисковали в доход государства.

Ранее в Свердловской области суд приговорил к году и двум месяцам лишения свободы условно 75-летнего местного жителя за комментарий в соцсетях.