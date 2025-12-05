Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:38, 5 декабря 2025Силовые структуры

Комментарий об атакующих города украинских дронах стоил россиянке свободы

В Омске россиянке дали три года колонии за комментарий об оправдании атак дронов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Омске местной жительнице дали три года колонии общего режима за комментарий в социальных сетях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

Как установил суд, в апреле 2024 года россиянка оставила комментарий под видеозаписью с атакой украинских дронов на один из российских городов, в котором оправдывала и одобряла подобные действия со стороны Вооруженных сил Украины. После этого в региональном управлении ФСБ в отношении нее возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Вину подсудимая полностью признала.

По решению суда осужденную на три года лишили права администрировать интернет-сайты, форумы, группы и чаты в социальных сетях. Мобильный телефон, с которого был написан комментарий, конфисковали в доход государства.

Ранее в Свердловской области суд приговорил к году и двум месяцам лишения свободы условно 75-летнего местного жителя за комментарий в соцсетях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ врезался в «Грозный-Сити», на нескольких этажах обрушился фасад. Что известно об атаке на Чечню?

    Судьбу китайских кроссоверов в России прояснили

    Роспотребнадзор отреагировал на информацию о тестировании приезжающих из Чехии на гепатит

    Россиянам посоветовали носить популярную вещь 70-х

    Появились подробности о задержанном ФСБ российском депутате

    На Западе похвалили Путина на фоне визита в Индию

    Изменился рейтинг Путина среди россиян

    Одну деталь Windows обновили впервые за 30 лет

    Путин почтил память Махатмы Ганди

    Комментарий об атакующих города украинских дронах стоил россиянке свободы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok