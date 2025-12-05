Лариса Долина снялась в клипе на фоне скандала

Клава Кока сняла клип с Долиной со словами «буду притворяться белой и пушистой»

Певица Клавдия Высокова, известная под псевдонимом Клава Кока, выпустила песню и клип, в котором снялась Лариса Долина. Ролик появился на YouTube-канале артистки.

В музыкальном видео на трек «Сплетни. Шум. Лук» Долина появляется на словах «Я буду притворяться белой и пушистой». Это спровоцировало споры пользователей в социальных сетях. Некоторые советуют Коке вырезать кадры с народной артисткой из клипа.

Всего в съемках ролика приняли участие более 60 звезд шоу-бизнеса, среди которых Полина Гагарина, Валерия, Иосиф Пригожин, Дима Билан, Баста и многие другие знаменитости.

Ранее стало известно, что российская певица Лариса Долина предложила заключить мировое соглашение с покупательницей ее столичной квартиры Полиной Лурье.